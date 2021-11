Vous ne pourrez bientôt plus recevoir vos livres gratuitement, Amazon clairement visé par cette nouvelle loi

Celle-ci, officiellement baptisée « proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs », a été adoptée à l’unanimité en deuxième lecture par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, ce 23 novembre 2021.

La sénatrice Laure Darcos en est à l'initiative et a présenté cette proposition de loi à ses collègues. Son adoption était soutenue par sa rapporteure Céline Boulay-Espéronnier. Aucune modification du texte n'a été opérée.

L'Assemblée nationale avait déjà donné son feu vert au texte le 6 octobre dernier. L'une des dernières étapes avant sa promulgation aura lieu le 16 décembre 2021 en séance plénière du Sénat pour le vote de la proposition de loi, qui ne devrait pas avoir de problèmes pour passer.