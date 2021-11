La répression des fraudes souhaite que Wish devienne invisible

Cette décision a été prise à la suite d’une enquête dont les conclusions ont été rendues publiques ce mercredi 24 novembre 2021, qui remet en cause la conformité et la sécurité de très nombreux produits. D’après les informations du journal Le Parisien, la mesure serait effective dès la semaine prochaine, obligeant Google, Bing, Apple et consorts à se mettre rapidement en conformité. L’accès à la plateforme aux 100 millions d’utilisateurs actifs sera en revanche toujours possible en tapant directement l’adresse, mais il ne sera plus possible de trouver le site en cherchant « Wish » dans un moteur de recherche.