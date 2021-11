Samsung Galaxy Tab S5e : une bonne alternative à l'iPad à moins de 300€ pour le Black Friday

Avec cette Galaxy Tab S5e, la tablette vue par Samsung c'est d'abord un magnifique écran super AMOLED de 10,5 pouces d'une définition de 2560 x 1600 pixels. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur Snapdragon 670, ainsi que 128 Go d'espace de stockage et une mémoire vive de 6 Go. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation Android 9.0 Pie. Côté autonomie, la batterie d'une capacité de 7040 mAh vous garantit une journée entière d'utilisation. La partie photo n'est pas en reste puisqu'avec un objectif avant de 8 mégapixels, vos rendez-vous en visio seront forcément de bonne qualité. Le second objectif de 13 mégapixels vous permettra quant à lui de prendre de belles photos et des films tout à fait satisfaisants. Elégante, fine et compacte ce bel objet fera un superbe cadeau de Noel !