Stéphane Richard échappe à la prison, le P.-D.G. d'Orange écope d'un sursis et d'une petite amende

Pour son rôle dans l’affaire Tapie et l'arbitrage contesté du Crédit Lyonnais, l’homme à la tête du groupe Orange a été condamné à un an de prison avec sursis et une amende de 50 000 euros. Une peine moins lourde que celle requise par le procureur, qui demandait trois ans de prison, dont deux avec sursis et 100 000 euros d’amende.