La NASA veut un réacteur nucléaire sur la Lune dans les 10 ans à venir

La fission nucléaire, qui est aujourd’hui utilisée dans les centrales, consiste à séparer les atomes et à exploiter l’énergie qui s’en dégage. Elle présente de nombreux avantages dans le contexte lunaire selon la NASA. En effet, en plus de « fonctionner en continu 24 heures sur 24 dans les cratères ombragés et pendant les nuits lunaires qui durent des semaines, lorsqu'il est difficile de produire de l'énergie à partir de la lumière du Soleil », elle peut aussi être exploitée dans une technologie compacte et légère. « De tels systèmes pourraient un jour fournir suffisamment d'énergie pour établir un avant-poste sur Mars », explique la NASA.