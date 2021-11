Apple s'attaque à Pegasus : une plainte déposée pour que NSO ne cible plus les iPhone

En plus de cette action en justice, Apple a annoncé soutenir les organisations qui travaillent dans la recherche sur la cybersurveillance. Elle cite Citizen Lab et Amnesty Tech, qui sont à l'origine d'une partie des découvertes sur Pegasus et sur FORCEDENTRY, la faille utilisée. La Pomme promet de soutenir ce type d'organisations à hauteur de 10 millions de dollars et de leur verser les dommages et intérêts récupérés à la suite du procès. Elle annonce aussi qu'elle fournira gratuitement à Citizen Lab toutes les données et aides nécessaires à la poursuite de sa mission.