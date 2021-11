Décollage réussi pour la sonde DART ! Objectif : dévier un astéroïde

Notez que les télescopes terrestres observeront, de très loin, la collision avec Dimorphos. Et ils ne seront pas les seuls ! Dix jours avant l'impact, DART larguera en effet un micro-satellite nommé LICIACube (« Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids »). Ce CubeSat 6U+ est une véritable petite sonde autonome, équipée d'un petit propulseur, d'une antenne pour renvoyer ses données sur Terre et, le plus important, d'une caméra haute résolution qui filmera l'impressionnant télescopage entre la petite sonde et l'astéroïde. Elle passera au plus près exactement trois minutes après la collision, et plusieurs équipes scientifiques attendent les images avec impatience.