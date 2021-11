Une série Mass Effect chez Amazon ?

Avec pour l'heure trois épisodes disponibles, La Roue du Temps aurait connu un lancement record pour Prime Video. De l'aveu de Jennifer Salke même, « il se pourrait que cette série dépasse nos attentes, qui étaient déjà grandes ». À tel point qu'une saison deux avait été commandée alors même que la première n'était pas encore diffusée sur le service SVoD .

Entre cet apparent énorme succès, celui de The Boys et l'arrivée l'an prochain d'une très attendue (redoutée ?) série dans l'univers du Seigneur des Anneaux , Amazon entend poursuivre son idylle avec les adaptations dans les genres fantasy et science-fiction.

Selon Deadline, Amazon serait d'ailleurs en voie d'obtenir un accord avec Electronic Arts, l'éditeur de la franchise Mass Effect, en vue d'une adaptation en série. Une potentielle bonne nouvelle pour les fans, sachant que Bioware travaille toujours en coulisses sur un cinquième opus .

Si Amazon parvient à obtenir cet accord juteux sur le papier, on pourrait presque se demander quel projet entre l'adaptation en série et ce nouveau jeu sortira le premier. Dragon Age 4 est en effet la prochaine production Bioware en lice, et nous ne sommes probablement pas près d'en voir la couleur des écailles de sitôt.