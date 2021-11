Apple Wallet ne stockera pas vos documents d'identité avant 2022

Évidemment, pour stocker sa pièce d'identité et son permis de conduire dans Apple Wallet, il faudra passer par diverses étapes de sécurité, dont une photo et une reconnaissance faciale. Le fait de disposer de ces documents directement dans Wallet promet (selon Apple) de faciliter certains contrôles, notamment à l'aéroport.

La TSA (pour Transportation Security Administration) va notamment mettre en place de nouveaux points de contrôles, sur lesquels il suffira d'apposer sa pièce d'identité au format numérique pour valider son passage. Une ultime validation avec Face ID/Touch ID, et les données sont transmises. Selon Apple, Wallet se veut plus pratique qu'un portefeuille classique, mais aussi plus sécurisé.