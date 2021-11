À partir de l’été 2022, les nouveaux modèles de voitures biperont en cas d’excès de vitesse : tout savoir sur le système d’Adaptation Intelligente de la Vitesse

L'AIV doit rester un élément dissuasif et sécuritaire. Il ne doit pas être la cause de troubles qui auraient l'effet inverse du but recherché. Mieux, les conducteurs pourront même, à chaque démarrage de leur véhicule, désactiver ce dispositif qui ne demeure ni plus ni moins qu'un dispositif d'assistance, même si celui-ci a tendance à aller plus loin que ce que les conducteurs européens ont connu jusqu'à maintenant. Il ne faut pas oublier non plus que l'été prochain, les véhicules neufs produits embarqueront l'AIV, mais également des boîtes noires qui enregistreront (dès mai 2022) toutes les données critiques de la voiture, comme les mouvements de freinage, la vitesse, le port de la ceinture, la position sur la chaussée, etc.