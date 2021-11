6 vraies offres du Black Friday que vous ne devriez pas manquer chez Cdiscount

Le premier produit de cette sélection est l'excellent ordinateur portable d'Apple, le MacBook Air de 2020 avec une puce M1. Le modèle en promo ici est la version or avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sous un écran de 13,3" tournant avec macOS Big Sur 11.0. C'est un modèle fait pour être transporté et utilisé en mode nomade car il peut offrir jusqu'à 18h d'autonomie avec une seule charge. Soit 6h de plus que le modèle précédent. Rapide, silencieux et compact, c'est l'outil de travail idéal. Et il est vendu à 999€ chez Cdiscount.