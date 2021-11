Windows en natif sur un Mac ARM ? La balle sera bientôt dans le camp d'Apple

Microsoft avait décidé en 2016 de lancer Windows sur ARM en collaboration avec Qualcomm. La société s’était engagée sur la possibilité d’émuler des applications x86 et a procédé, un peu plus d’un an plus tard, à l’expédition des premiers appareils. Le système Windows 11 avait aussi été accompagné par l’ajout de l’émulation x64. L’utilisation de plugins émulés a beaucoup apporté en matière de facilité d’exécution des applications en mode natif.