Belle promo sur ce répéteur WiFi TP-Link à 56€ pour le Black Friday Amazon

Ne restez plus sans connexion ! Le répéteur Wi-Fi RE650 de la très sérieuse marque TP-Link est idéal pour étendre votre connexion et ainsi vous faire bénéficier d'un accès à Internet dans tout votre logement, sur votre terrasse, voire même jusqu'à votre jardin grâce à sa grande portée de 200 m2. Muni de ses quatre antennes, le TP-Link RE650 peut prendre en charge jusqu'à 25 appareils (PC, tablettes, etc.) simultanément. Il a la bonne idée d'être compatible avec toutes les box Internet et les routeurs Wi-Fi, ainsi vous n'aurez aucune question à vous poser si vous changez d'opérateur. Avec son mode haut débit, il satisfera même les amateurs de jeux en ligne ou de streaming HD. L'appareil tout de blanc vêtu dispose d'un port Ethernet gigabit.