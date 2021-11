Alphabet (Google) va intégrer des robots à ses équipes pour les tâches d'entretien

L’intérêt principal de ces robots est leur capacité à évoluer. Les équipes de X ont construit un système intégré de matériels et de logiciels spécifiquement pensés pour l’apprentissage.

Les robots d'Alphabet sont équipés de différentes caméras et capteurs qui leur permettent de prendre en compte le monde alentour. « Grâce à une combinaison de techniques d'apprentissage automatique, [...] les robots ont progressivement acquis une meilleure compréhension du monde qui les entoure et sont devenus plus habiles dans l'exécution de tâches quotidiennes », explique Hans Peter Brøndmo.

Ces expérimentations ne sont que le début du projet pour Alphabet. Pour la firme, l'enjeu est de créer un robot, capable d'apprendre, à un prix abordable… Affaire à suivre donc.