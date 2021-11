AliExpress casse le prix des AirPods Pro pour le Black Friday

Les AirPods Pro sont des écouteurs très différents des modèles précédents conçus par Apple. Leur tige est plus petite et ils proposent des embouts en silicone pour entrer dans votre conduit auditif afin d'obtenir un maintien plus prononcé lors de vos déplacements.

Ces embouts sont également au coeur de l'expérience offerte par ses écouteurs, qui possèdent un système de réduction de bruit active. Vous pouvez l'activer pleinement pour vous isoler du brouhaha ambiant ou activer le mode Transparence qui vous permet de ré-entendre le monde extérieur sans avoir à les retirer de vos oreilles.

Pour lancer de la musique ou prendre un appel, un appui sur les tiges sensitives suffit. Vous pouvez également utiliser Siri si vous possédez un iPhone ou une Apple Watch pour envoyer un message ou appeler un proche à la voix mais aussi choisir une chanson ou activer un objet connecté dans votre maison.

Le son produit par les AirPods Pro est tout à fait satisfaisant, équilibré et devrait contenter toutes les oreilles, quelque soit le genre musical écouté. Les basses sont présentes et les voix bien mises en avant. Sur les appareils Apple, vous profiterez également du son spatial pour les titres compatibles. Les instruments sont tout autour de vous pour un rendu saisissant.

Les AirPods Pro bénéficient enfin d'une autonomie totale de 24H avec le boitier de recharge inclus. Sur une charge, les écouteurs peuvent vous accompagner durant 4H30 environ avec la réduction de bruit activée.