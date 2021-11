Excellent prix sur ce SSD externe Samsung Portable T7 1 To pour le Black Friday Fnac

Le SSD externe T7 USB 3.2 d'une capacité de 1 To proposé par la marque Samsung est un excellent choix en termes de stockage. Particulièrement performant, sa vitesse de lecture séquentielle peut aller jusqu'à 1 000 Mo/sec et sa vitesse d'écriture jusqu’à 1 050 Mo/sec. Son design compact, sa légèreté mais aussi sa solidité vous permettent de le manipuler et de le transporter très facilement et sans risque. Sécurisé, l'appareil dispose d'un système de protection par mot de passe.