Amazon brade les cartes microSD SanDisk pour le Black Friday (-50%)

Disponibles dans un coloris gris et rouge, les SanDisk Ultra associées au bon plan sont destinées aux smartphones et aux tablettes tournant sous le système d'exploitation mobile Android, ainsi qu'aux appareils photo hybrides.

Idéales pour sauvegarder et partager de nombreux contenus multimédias comme de la musique, des films, des photos ou des vidéos, les cartes microSDXC disposent de vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 120 Mo/s et d'une classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéos en Full HD. Le futur possesseur de la carte mémoire pourra charger plus rapidement ses applications grâce aux performances notées A1.