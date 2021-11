Apple Watch Series 3 : à moins de 180€, la montre connectée Apple est un vrai bon plan Black Friday

L'Apple Watch Series 3 ne diffère pas de ses grandes soeurs et vous propose dans ce modèle proposé par Fnac et Darty un écran de 38 mm, qui conviendra aux poignets fins. Munie d'une dalle OLED, l'écran est évidemment tactile mais vous pouvez utiliser la couronne digitale pour naviguer dans les différents menus.

L'Apple Watch ne fonctionne qu'avec les iPhone, et communique en permanence avec le smartphone pour vous afficher toutes vos notifications comme les messages ou les mails mais aussi les appels. Vous pouvez également envoyer un message à vos proches directement depuis la montre en utilisant l'assistant vocal Siri.

L'Apple Watch Series 3 peut également vous jouer de la musique en utilisant des écouteurs sans-fil ou un casque relié en Bluetooth grâce à l'application Musique et au service Apple Music mais aussi depuis Spotify.

La montre connectée est aussi et avant tout un compagnon pour une vie plus saine au quotidien. Son capteur au dos analyse votre rythme cardiaque en temps réel mais aussi le nombre de pas réalisé au quotidien. trois anneaux, symbolisant le nombre de calories, les minutes d'activité et les heures passées debout sont à remplir chaque jour pour progresser et améliorer sa condition physique.

De très nombreux exercices sont aussi accessibles depuis l'application du même nom pour relever vos calories brulées et vos différents records. Désormais, Apple Fitness+, un service de cours à domicile payant, est compatible avec la montre pour vous permettre de renforcer votre condition physique. Trois mois d'essai sont offerts à l'achat de la montre.