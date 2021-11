Fuite de données chez GoDaddy : plus de 1,2 million de propriétaires de sites WordPress impactés

D’après elle, les attaquants auraient réussi à accéder aux données de 1,2 million de propriétaires de sites WordPress hébergés sur la plateforme. Ils ont pu récupérer les adresses mail et numéros de client d’utilisateurs actifs et inactifs, le mot de passe administrateur créé par GoDaddy lors de la création du site, les noms d’utilisateur et mots de passe de la base de données et du sFTP des clients actifs. Pour certains utilisateurs actifs, les clés privées SSL ont également été exposées.