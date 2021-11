La fraude au paiement en ligne a plus que doublé avant le Black Friday

Les chercheurs de Kaspersky, qui ont aussi analysé les célèbres plateformes les plus utilisées par les cybercriminels en matière de phishing, ont relevé qu'Amazon arrive toujours en tête, et ce peu importe le mois de l'année. Les e-commerçants eBay, Alibaba et Mercado Libre, la plateforme de vente en ligne qui domine Amazon en Amérique latine, suivent de plus loin.