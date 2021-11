Cette excellent barre de son LG compatible Dolby Atmos est à moitié prix pour le Black Friday

La LG SN10YG est une excellente barre de son qui va complètement transformer votre installation TV, ciné, console à la maison. Il s'agit d'un modèle 5.1.2 fourni avec un caisson de basse sans fil, qui utilise 11 haut-parleurs pour restituer un son d'une fidélité exemplaire.

Certains de ces haut-parleurs sont même dirigés à la verticale pour propulser le son vers le haut et créer ainsi une spatialisation très immersive. La puissance maximale de la SN10YG est de 570 Watts, donc largement suffisante pour vous plonger dans vos films et jeux.

Elle est équipée de 2 entrées / 1 sortie HDMI (eARC/4K/HDR) et aussi une entrée audio numérique optique. La barre de son est également compatible Bluetooth et Chromecast. Cette dernière option permet de diffuser le contenu d'un autre appareil via le WiFi directement sur celle-ci. Et ce n'est pas la seule présence de Google sur la barre de son puisqu'elle dispose de l'assistant connecté de la marque directement intégré.

Et elle est livrée avec une télécommande ainsi qu'un support mural afin de pouvoir d'une part la contrôler, en plus de la possibilité avec la voix et l'assistant connecté. Et d'autre part la fixer au mur pour qu'elle prenne le moins de place possible.