Black Friday 2021 : le TOP des promotions high-tech disponibles ce mardi

Nous ne sommes qu'à trois jours du Black Friday mais déjà les e-commerçants ont dévoilé certaines de leurs plus belles offres afin de vous faire économiser plusieurs dizaines d'euros sur les produits high-tech que vous désirez depuis si longtemps.

Bien évidemment les smartphones sont aux premières loges avec déjà une quantité de promotions sur de très nombreux modèles sortis ces derniers mois. Apple, Samsung, OnePlus ou encore Xiaomi comptent parmi les plus grands constructeurs de smartphones aujourd'hui, il n'est donc pas étonnant de retrouver une grande partie de leur catalogue à prix cassé durant ce Black Friday. Pour bénéficier de ces appareils de plus en plus performants et haut de gamme, il ne faudra pas trainer ! Les smartphones sont plus que jamais les produits tech les plus prisés des consommateurs et les ruptures de stock peuvent survenir à n'importe quel moment.

Les objets connectés sont également très demandés et on peut déjà noter quelques promotions bien senties sur des montres connectés tout comme des trackers d'activité qui vous permettent de garder la forme en consultant à tout moment le nombre de pas réalisé ainsi que votre rythme cardiaque. Apple, Xiaomi mais aussi Withings vous proposent des tarifs sacrifiés sur certains de leurs modèles les plus populaires, c'est le moment de craquer !

Pour profiter de votre soirée, rien de tel qu'un téléviseur 4K de marque Samsung, LG ou encore Panasonic. Ces appareils vous proposent désormais une image de premier plan, riche de détails et de couleurs, mais aussi un accès rapide à vos plateformes de streaming préférées directement sur leur écran d'accueil grâce à leur connexion permanente au Wi-Fi de la maison.

Enfin on peut également faire de très bonnes affaires sur les PC portables et pour ce faire, nous vous conseillons vivement de regarder de plus près les offres proposées par Samsung, Huawei ou encore Asus et Acer. Ces fabricants ont sorti de nombreuses références au cours de l'année passée mais le Black Friday vous fait bénéficier de ces modèles puissants, légers et très polyvalents à un tarif encore jamais vu depuis leur lancement. Vous avez bien fait d'attendre quelques semaines supplémentaires.