L'excellent Nvidia Shield TV chute à son meilleur prix durant le Black Friday

NVIDIA a revu le design de sa box TV pour proposer avec le NVIDIA Shield TV une version bien plus portable de son célèbre appareil. Conçu sous la forme d'un tube, l'appareil se glisse facilement dans votre valise ou votre sac pour vous accompagner dans tous vos voyages.

On retrouve un port d'alimentation mais aussi un port Ethernet pour la connecter de manière filaire à votre box. Bien évidemment le WiFi est également intégré à l'appareil. A l'autre extrémité on retrouve un port HDMI pour le brancher à la TV et un port micro SD pour y glisser une carte mémoire chargée de contenus.

Le NVIDIA Shield est également compatible Chromecast pour diffuser sur le téléviseur vos contenus depuis votre smartphone d'un simple clic. Vous pouvez également jouer en streaming grâce à GeForce Now, déjà intégré à la solution.

C'est Android TV qui équipe le NVIDIA Shield TV et avec lui tous les services de streaming vidéo comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ et myCanal sont accessibles sur un même écran d'accueil. La télécommande fournie est tout aussi simple d'emploi et propose déjà un bouton Netflix pour accéder en un éclair au plus grand service de streaming mondial.

La box TV est peut-être compacte mais néanmoins très puissante puisqu'elle peut vous afficher des contenus 4K en HDR et Dolby Vision et supporte également les pistes Dolby Atmos pour un son enveloppant dans votre maison.