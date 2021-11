Crucial brade le SSD P5 Plus pour le Black Friday : c’est le moment d’augmenter sa mémoire !

Crucial est un constructeur renommé dans l'histoire de l'informatique : depuis 25 ans, il propose des solutions adaptées à toutes les configurations. Du HDD au SSD en passant également par la mémoire vive, c'est une des références en la matière. Ses produits sont de qualité avec une fiabilité qui n'est plus à démontrer.

Les SSD Crucial sont reconnus pour leur robustesse et leurs grandes capacités, que ce soit en lecture ou en écriture. Les P5 Plus n'échappent pas à la règle avec 6,6 Go/s en lecture séquentielle pour les trois gammes de 500 Go, 1 To et 2 To. Et 5,5 Go/s en écriture séquentielle pour les 1 et 2 To, contre 4 Go pour le modèle 500 Go. Avec, pour tous les produits, une durée de vie de deux millions d'heures, ce qui est considérable.

Crucial fête lui aussi le Black Friday en proposant jusqu’à 20% de remise sur ces trois disques P5 Plus . Avec en plus la livraison gratuite et surtout une garantie offerte de 5 ans, même si, avec tous les contrôles qualité que subissent les SSD, il y a peu de chance que la panne survienne.

Vous pouvez donc retrouver sur le store officiel de Crucial :