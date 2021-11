Amazon brade le prix des smartphones OnePlus 9 et 9 Pro pour son Black Friday

Il partage le même processeur Qualcomm Snapdragon 888, une connectivité 5G et une batterie 4500 mAh à charge rapide 65W avec son adaptateur secteur dédié mais propose lui 12 Go de RAM pour plus de rapidité d'exécution lorsque vous lancez et utilisez des applications, même les plus lourdes disponibles sur le Google Play Store.

Sur la partie photo, le OnePlus 9 Pro se démarque avec un téléobjectif en plus du capteur principal 48 mégapixels et du grand-angle 50 mégapixels pour réaliser de la photo macro. Le smartphone est également capable de filmer en 8K pour des images ultra-détaillées et prêtes à être diffusées sur les téléviseurs de demain.

Enfin le OnePlus 9 Pro propose un partenariat avec Alexa, qui devient votre assistant vocal à tout faire. Avec des milliers de skills disponibles, vous pouvez ainsi commander tous vos objets connectés mais aussi poser n'importe quelle question à votre smartphone qui vous répondra en moins d'une seconde.