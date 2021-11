En cette période de Black Friday, faites vos achats en ligne en toute sécurité grâce à McAfee

Protéger vos appareils électroniques contre les menaces en ligne, telle est l'ambition de McAfee avec sa suite Total Protection ! Compatible avec Android, iOS, Windows et macOS, vous pourrez ainsi sans difficulté mettre en sécurité vos ordinateurs et autres smartphones. Parmi les services composant cette suite, l'antivirus se révèle particulièrement performant pour détecter les menaces en ligne, avec notamment une protection contre les vulnérabilités, un pare-feu, un antispam, un Web Advisor idéal pour détecter les sites dangereux et autres liens frauduleux sur les réseaux sociaux, mais aussi une analyse comportementale et une protection via le cloud.

Voilà un excellent moyen de mettre en sureté vos appareils ainsi que ceux de vos proches, grâce à Secure VPN, un outil de confidentialité travaillant de paire avec l'antivirus, et dédié à rendre anonyme sur la toile. La protection des transactions bancaires est également au menu, bien pratique dans une période de fêtes de fin d'année particulièrement propice aux achats. Notez par ailleurs que la dimension familiale de cette suite de sécurité réside également dans le contrôle parental inclus, fonctionnant dans une app' dédiée.

Enfin, un gestionnaire de mots de passe, True Key, vous permettra de stocker, gérer et générer de puissants mots de passe. Comptez également sur un optimisateur de navigation Web comme d'applications, une outil permettant la suppression des cookies et autres traceurs, ou encore une fonctionnalité permettant de détecter les vulnérabilités et autres app' obsolètes. Offrez-vous un bon niveau de protection multicouches à très bon prix pour le Black Friday !