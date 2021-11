10 offres Black Friday Week qu'il ne vaudrait mieux pas manquer

Autre SSD, cette fois chez Cdiscount et avec une capacité de "seulement" 240 Go. Il s'agit là aussi d'un modèle SATA de 2,5" avec une vitesse d'écriture de 500 Mo/s et 540 Mo/s en lecture. Il s'agit d'un petit SSD de complément que vous pouvez utiliser pour à peu près tout. Mais avec 240 Go de stockage, ce qui est bien c'est de le consacrer uniquement à votre OS. Ainsi vous gardez vos autres disque pour les installations de programmes, de jeux, les photos, etc. Et lui ne sera utile que pour Windows/Linux/Ubuntu, etc. Et vous verrez que votre ordinateur démarrera en quelques secondes.