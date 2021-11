Wikimedia célèbre le million d'articles créés grâce à la traduction

Wikipédia est aujourd'hui une plateforme reconnue au niveau mondial pour sa propension à offrir un savoir étoffé, dont la qualité ne cesse de croître au fur et à mesure des années, et dont la dimension collaborative comme la gratuité de ses contenus nécessitant, entre autres, un soutien par des dons , offrent à tous l'opportunité de se documenter comme de contribuer. Et, afin de gagner du temps, Wikimédia a lancé en 2014 un outil destiné à la traduction.

En effet, la grande majorité des articles sont en anglais, et le principal enjeu est de rendre accessibles toujours plus d'informations aux individus qui n'en sont pas locuteurs. L'outil de traduction a l'avantage de ne pas nécessiter, en tant que tel, la réécriture d'un article, par exemple depuis l'anglais, vers le kazakh. Si la création d'un contenu original pour chaque langue est l'idéal, l'outil de traduction accélère cette démocratisation de l'accès au contenu de Wikipédia et les autres services de Wikimédia.

Avec ainsi un million d'articles traduits depuis 2014, l'outil a largement fait ses preuves : il serait, selon Neowin, utilisé toutes les trois minutes pour permettre la création d'un nouvel article. Originellement, les premières facilités de traduction d'articles furent lancées entre l'espagnol et le catalan. Aujourd'hui, plus de 90 langues sont disponibles.