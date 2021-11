iPhone : Apple n'utilisera plus que ses propres puces 5G à partir de 2023

Nous apprenons aussi que le modem 5G ne sera pas intégré directement aux prochaines générations de SoC Apple, celui-ci sera un composant externe. Un choix qui peut sembler étonnant car un tel design implique plus d'espace occupé, et surtout, les modems intégrés dans un SoC sont en principe plus performants et moins énergivores. Peut-être que la marque à la pomme pense trouver des solutions à cet égard.