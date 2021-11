Après la Chine, l’Inde va à son tour interdire les transactions en crypto-monnaies

De son côté, la Reserve Bank of India (RBI) a exprimé des inquiétudes vis-à-vis des crypto-monnaies, qui constituent d’après elle une menace pour la stabilité macroéconomique et financière, ainsi que pour le contrôle des capitaux. La RBI souhaiterait donc plutôt une interdiction totale des crypto-monnaies. Shaktikanta Das, gouverneur de la RBI, a déclaré lors d’un événement organisé par la State Bank of India qu’il était nécessaire d’approfondir la discussion sur les crypto-monnaies, et qu’il restait encore à avoir un débat sur les principales préoccupations, dont certaines avaient été soulevées par la RBI.