Facebook veut redonner plus de contrôle à ses utilisateurs

C'est via un communiqué publié sur le blog officiel de Meta que le réseau social a annoncé le début de cette phase de tests. Elle débutera dans un premier temps avec un petit pourcentage d'utilisateurs qui auront la possibilité d'ajuster différents curseurs pour contrôler le contenu apparaissant sur leur timeline. Les bêta testeurs pourront jouer sur différents types de publications. Il sera possible de favoriser le contenu familial et privé au détriment des groupes et des pages suivies, ou inversement.