Fnac casse le prix de l'enceinte Google Nest Audio pour son Black Friday

Avant toute chose, la Google Nest Audio porte bien son nom : celle-ci diffuse un son particulièrement clair et précis. L'appareil dispose d'un boomer, d'un tweeter et d'un égaliseur, l'ensemble apportant un grand soin sur les basses et les voix.

La Nest Audio peut recevoir tous les flux audio, que l'on parle de streaming, de podcasts ou de livres audio. Toutes ces sources pourront être lancées par une simple commande vocale, le célèbre "Hey Google". Ces commandes vocales permettront également de mettre la pause, de changer de musique ou de régler le volume. Vous pourrez aussi créer un système audio disponible dans toute la maison, ce qui permettra d'obtenir un son de qualité dans chaque pièce.

Et en tant qu'enceinte connectée, la Google Nest Audio est compatible avec des centaines d'appareils d'autres catégories. Avec la commande vocale, on pourra allumer et éteindre le chauffage, la lumière, la télévision et même des serrures. Il faudra simplement s'assurer de posséder des appareils compatibles, comme le Chromecast pour la TV ou des thermostats adaptés pour le chauffage.