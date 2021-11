Pour le Black Friday, Amazon brade le prix du Fire TV Sitck avec Alexa !

On termine avec la Fire TV Cube, qui est la solution la plus imposante, aussi bien en termes de place que de prix. Comptez 79,99€ en promo sur Amazon pour profiter non pas de ce stick mais de cette box TV 4K qui intègre directement Alexa. Pas la peine d'appuyer sur le bouton du micro de la télécommande pour parler, Alexa vous reconnait dès que vous prononcez son nom. Vous pouvez ainsi lancer vos programmes favoris sans même avoir à les chercher : Alexa s'occupe de tout. Et bien sûr elle intègre toutes les fonctionnalités de l'assistant connecté classique, donc vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. Les performances sont plus musclée, avec 16 Go de stockage, 2 Go de RAM et un processeur lui aussi plus puissant.