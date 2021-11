Logitech MX Anywhere 2 : la souris sans fil ultra compacte à prix choc pour le Black Friday Amazon

Il faut également en dire un peu plus sur la MX Anywhere 2, une souris remarquable par la qualité de son suivi. Logitech a conçu un appareil capable d'être utilisé sur toutes les surfaces, y compris le verre. Avec son capteur Darkfield, l'appareil peut atteindre les 1000 PPP. Pour les personnes ne disposant pas d'un tapis de souris ou devant passer régulièrement d'un bureau à l'autre, ce modèle est appréciable.

Une autre caractéristique utile pour les travailleurs nomades : le changement d'ordinateur. La Logitech MX Anywhere 2 dispose d'une touche de commutation permettant de la connecter à 3 appareils différents et de la faire passer de l'un à l'autre en une seconde. Vous cherchez à utiliser la même souris à votre domicile et au bureau ? Voilà une option qui vous plaira !

Et comme il s'agit d'une souris sans fil, l'autonomie a son importance. Non seulement celle de Logitech affiche une durée de vie de 70 jours avec une recharge complète. Mais en plus, quelques minutes suffisent à la recharger suffisamment pour 40 jours d'utilisation. Enfin, elle peut être branchée en micro-USB pour continuer à l'utiliser même en fin de charge.