DuckDuckGo lance une fonctionnalité d'anti-tracking sur Android en bêta

Pour appuyer la pertinence de cette fonctionnalité, l'entreprise a réalisé des tests sur les applications Android gratuites les plus populaires d'après AndroidRank.org. Elle a découvert que plus de 96 % d'entre elles contenaient des trackers cachés provenant d'entreprises tierces, et que 87 % de ces trackers envoyaient des données à Google. Meta (anciennement Facebook) n'est pas en reste, et 68 % des trackers s'occupent de lui fournir des informations.