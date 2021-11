Cet écran PC gamer Alienware Full HD LCD est bradé pour le Black Friday Amazon

S'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre de ce bon plan, ce serait : 240 Hz. C'est le taux de rafraîchissement de la dalle, propre à des modèles haut de gamme. Pour faire court, vous disposerez avec l'AW2521HFA d'une fluidité extrême, une caractéristique indispensable pour maîtriser au mieux ses jeux favoris.

A cela, Alienware ajoute un temps de réponse d'1 ms, autorisant une très grande réactivité de l'image et écartant le ghosting. Parce qu'il est compatible avec le FreeSync Premium d'AMD, cet écran LCD promet une image Full HD sans déchirement.

Le tout est logé dans un appareil de 25", une diagonale régulièrement plébiscitée pour le gaming. Elle permet un grand confort visuel sans risquer que l'accessoire ne prenne une place trop importante. L'AW2521HFA comporte des connectiques HDMI, USB et DisplayPort. Il est orientable et réglable en hauteur, en plus de profiter d'un revêtement antireflet.