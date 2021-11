Ce PC portable gamer Acer Nitro avec la RTX 3060 chute à moins de 900€ pour la Black Friday Darty

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer d'Acer, une marque bien connue dans le domaine, modèle Nitro 5 AN515. Il embarque une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, un processeur i5-10300H 4 cœurs cadencés entre 2,50 et 4,50 Ghz et 8 threads, 8 Go de RAM DDR4 2666 Mhz et un SSD de 512 Go. Une configuration qui vous permettra de profiter pleinement de vos jeux en Ultra RTX On en 1080p.

Et c'est exactement ce que propose l'Acer Nitro 5 AN515 avec une dalle IPS FHD de 15,6" disposant d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz et un taux de réponse de 3 ms, assurant ainsi une belle fluidité et un confort idéal, notamment grâce à un traitement sans reflets et un filtre anti-lumière bleu.

Côté connectique, l'Acer Nitro 5 AN515 embarque un port USB-C 3.1 Gen 1, deux ports USB 3.0, un port USB 2.0, un port HDMI, un port Ethernet et une prise combo casque/microphone. Il promet une autonomie de 8 heures avec sa batterie 4 cellules Lithium Ion d'une capacité de 55 Wh.

Tout ceci compris dans un superbe écrin affichant un rouge et noir sportif, ainsi qu'un clavier RGB à 4 zones du plus bel effet. Pour parfaire le tableau, ce produit s'accompagne d'un mois d'essai au Game Pass PC.