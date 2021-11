Motorola annonce le G200 5G, un flagship sous Snapdragon 888+

Successeur du G100, le G200 garde le même écran LCD de 6,7 pouces, mais passe à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La dalle gagne au passage une compatibilité HDR et DCI-P3. À l'intérieur, la mémoire vive du smartphone s'élève à 8 Go, tandis que l'utilisateur aura le choix entre 128 et 256 Go pour le stockage. Le tout est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAH, compatible avec la charge rapide 33 W. Il est également animé par une puce Snapdragon 888+.

Côté design, Motorola a fait le choix d'un dos en plastique à la finition mate et de contours faits dans la même matière, avec des accents chromés. Le châssis sera certifié IP52, ce qui lui assure une protection partielle contre les poussières et les éclaboussures.

La partie photo n'est pas en reste, puisque l'on retrouve 3 capteurs au dos de l'appareil. Le module est composé d'un objectif principal de 108 mégapixels capable de filmer en 8K, d'un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, la caméra frontale sera forte de 16 mégapixels. L'objectif macro présent sur le G100 n'est cependant pas renouvelé.