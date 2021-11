Black Friday Dyson : l'aspirateur Dyson V8 à prix choc sur la boutique officielle !

La Black Friday Week se fête aussi chez Dyson avec une petite promo très sympathique sur le modèle V8 Total Clean et ses accessoires . Pour 299€ au lieu de 379€, c'est 80€ d'économisés pour se faire plaisir ailleurs.

À noter qu'il s'agit d'une précommande et que le V8 vous sera envoyé entre le 26 et le 29 novembre. Dans une petite semaine donc, mais la livraison gratuite est garantie. Et comme c'est le constructeur lui-même qui s'en charge, vous pouvez espérer un service de qualité.