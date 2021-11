Amazon fait chuter le prix du POCO X3 Pro 256 Go à l'occasion du Black Friday

Notre téléphone portable du jour est équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1800 pixels. Cette dalle est extrêmement bien calibrée et les contrastes sur celle-ci sont très convaincants. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Snapdragon 860 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Ainsi, les performances sont vraiment au rendez-vous que ce soit sur les jeux gourmands en ressources ou sur des applications plus classiques. La fluidité restera optimale !