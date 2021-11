De la 2G à la 5G, c'est Orange, selon l'ARCEP, qui offre la meilleure qualité des services mobiles

Concernant les tests de navigation web et de visionnage de vidéo en ligne, Orange s'en sort le mieux. L'opérateur permet, à la lumière des conclusions de l'ARCEP, d'afficher les pages web en moins de 5 secondes dans 98 % des cas en zones denses et intermédiaires, contre 96 % pour Bouygues Telecom, 95 % pour SFR et 93 % pour Free Mobile. Dans les zones rurales, l'écart avec la concurrence est encore plus grand : 90 % pour Orange, 83 % pour Free Mobile et 81 % pour SFR et Bouygues Telecom. L'ARCEP note toutefois que par rapport à 2020, l'indicateur gagne plus de 8 points en moyenne en zones rurales.