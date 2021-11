Black Friday Amazon : le MacBook Air M1 2020 chute sous la barre des 1000€

Au-delà de son prix réduit, cet ordinateur a effectivement de quoi séduire. Son nom l'indique : ce MacBook Air comprend la puce M1 annoncée en grandes pompes par Apple. Celle-ci doit offrir un gain spectaculaire en performances au niveau du processeur. L'appareil dispose d'ailleurs un CPU à 8 coeurs, d'un GPU également à 7 ou 8 coeurs et de 8 Go de mémoire vive.

Il doit ainsi répondre à des besoins bureautiques avancés, tout en apportant de belles performances dans le multimédia et le jeu. Il ajoute à cela un SSD de 256 Go permettant de lancer plus rapidement nos diverses applications du quotidien. Côté autonomie, le MacBook Air M1 affiche une endurance de 18 heures, soit un potentiel suffisant pour une utilisation tout au long de la journée.

Enfin, l'appareil est facile à transporter. Son poids léger (moins d'1,3 kilo) et son écran de 13 pouces le classe clairement dans le domaine des ultraportables. Travailleurs nomades, vous apprécierez sans aucun doute ce modèle.