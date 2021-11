L'excellent Xiaomi Redmi Note 10S affiche un prix jamais vu pour le Black Friday Amazon

Concernant la fiche technique du Note 10S : c'est d'abord sur la qualité de son écran que celui-ci se fait remarquer. Sa dalle de 6,43" profite de la technologie AMOLED, ce qui lui permet d'afficher un excellent contraste. La résolution Full HD+ et la taille généreuse de l'écran font de cet appareil un modèle parfait pour le multimédia.

Il emporte également une batterie de 5000 mAh, soit une capacité suffisante pour que le Note 10S tienne très longtemps. Cette batterie est d'ailleurs bien optimisée : avec le chargeur 33W, il est possible de restaurer rapidement sa charge.

Il faut souligner les performances de ce smartphone, qui embarque un processeur MediaTek Helio G95 et 6 Go de mémoire vive. Ainsi doté, le Note 10S pourra répondre aux besoins les plus fréquents sans broncher. Ses performances annoncées sont d'ailleurs 31% plus élevées que celles de la génération précédente.

Précisons enfin que ce smartphone est disponible dans trois coloris différents : gris, blanc et bleu. Veillez à bien sélectionner celui de votre choix avant de commander.