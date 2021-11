Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus : les smartphones à prix choc pour la Black Friday Week

On commence avec l'excellent Samsung Galaxy S20 FE noté 8/10 sur Clubic. Amazon le propose avec 300€ de réduction, soit 399€ au lieu de 699€. Il s'agit de la version avec 128 Go et 6 Go de RAM. On apprécie beaucoup le fait qu'il soit certifié IP68, ce qui fait qu'il résiste à la poussière et à l'eau, même en immersion. Vous pouvez le recharger en mode sans fil pour profiter de son autonomie d'un jour et demi. Et pour les photos vous allez pouvoir vous faire plaisir avec trois capteurs arrière : un grand angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un telephoto de 8 mégapixels. Vous pouvez filmer en 4K à 60 images/seconde. Et pour les selfies vous pouvez vous immortaliser en 32 Mpx.