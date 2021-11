Elon Musk confirme l'actualité du programme Starship et prévoit une année 2022 chargée

Alors que les grues et les équipes de BTP règnent toujours en maître sur le site de SpaceX à Boca Chica au Texas, Elon Musk était l'invité hier soir de l'équivalent de la branche espace de l'Académie des Sciences américaines. Il en a profité pour faire une courte présentation, évoquer les essais à venir et répondre à plus d'une dizaine de questions, essentiellement sur sa vision du futur pour « faire de l'humain une espèce interplanétaire ». Vaste sujet !

Il a globalement repris la plupart des arguments qu'il distille depuis cinq ans (et même plus) pour justifier les plans actuels et le besoin selon lui d'étendre notre occupation du Système solaire pour « sauvegarder » notre civilisation et la conscience humaine. Mais pour y arriver, ou en tout cas pour amorcer cette expansion, il faut un outil à tout faire, peu cher et capable de transporter de grosses charges vers et depuis l'orbite, à destination de la Lune, Mars , et même au-delà. Ce système, c'est toujours Starship. Et selon Elon Musk, la mise en service régulière est moins loin qu'on ne l'imagine.