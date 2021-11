Qualcomm fourbit ses ARM en vue de la guerre sur PC

Qualcomm prépare des SoC « hautes performances » pour le marché PC et se base pour cela sur les travaux de sa plus récente acquisition, la société Nuvia Inc. Si l'on en croit les plans de la société, les premiers échantillons de ses nouvelles puces seront présentés à ses partenaires OEM dès le mois d'août 2022 et les premiers produits pourraient arriver entre les mains des consommateurs début 2023.