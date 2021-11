Roborock S7 : l'un des meilleurs aspirateurs robots déjà à prix Black Friday !

Passons à présent à la fiche technique de cet aspirateur-robot, car celui-ci présente beaucoup d'avantages.

Avant tout, ce modèle se démarque par la qualité de son nettoyage, et plus précisément de sa fonction de lavage. Celle-ci utilise un système de serpillère à vibration sonique permettant de décoler plus efficacement les tâches du sol. Le son sera également utilisé sous forme d'ultrasons afin de reconnaître le type de sol, promettant un plus grand soin apporté à ce dernier.

Le Roborock S7 dispose aussi d'une aspiration puissante, son système d'aspiration HyperForce 2 affichant 2 500 Pa. Mais surtout, sa batterie de 5200 mAh lui offre une autonomie suffisante pour nettoyer n'importe quel logement jusqu'à 200 m².

Pour optimiser ses parcours, l'aspirateur intègre enfin un système LiDAR et des algorithmes lui permettant de comprendre la configuration des pièces. Compatible Google Home, Alexa et Siri, l'appareil est programmable via l'application fournie. Il dispose même d'une sécurité enfant.