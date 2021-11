Binance se la joue "Père fondateur" et publie les 10 droits fondamentaux des utilisateurs crypto

Ce n'est pas le Décalogue, mais dans l'esprit, on n'est pas si loin. Dans un monde où Dieu serait mort et crypto serait reine, voici Binance s'autoproclamant Zeus, voire chef suprême du monde de la crypto. Car la firme fondée à Hong-Kong en 2017, qui, en moins d'un an, est devenue la plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies sur la planète, semble vouloir jouer de sa place de numéro 1 sur le marché pour tout simplement publier sa première déclaration des droits. Et celle-ci vaut pour toutes celles et ceux qui mettent la patte dans les cryptomonnaies.