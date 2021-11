CyberGhost, NordVPN ou Surfshark ? Quel VPN aller vous choisir avant le Black Friday ?

Avec 9 ans d’expérience et plus de 14 millions d’utilisateurs à travers le monde, NordVPN ne se présente plus. La firme fait partie des meilleures solutions VPN du marché depuis plusieurs années et s'offre, en plus, à un tarif très avantageux pour le Black Friday, à seulement 2,80€ par mois pendant 24 mois ! Un rabais conséquence de -72% est appliqué par rapport au prix habituel, pour un total sur les 2 années de 75,65€, et bien sûr 30 jours pour changer d'avis avec la garantie satisfait ou remboursé.

Mais au juste, pourquoi opter pour NordVPN ? Tout d'abord car la firme propose un large choix de connexion, avec plus de 5100 serveurs répartis dans 60 pays. Niveau sécurité, en plus du chiffrement AES 256 bits, la combinaison de la technologie maison NordLynx au protocole WireGuard est optimale pour allier rapidité de connexion et fiabilité. Comptez également sur une interface très intuitive pour rapidement prendre en main votre VPN et vous connecter très facilement grâce au bouton Quick Connect qui, en quelques secondes, choisit un serveur pour vous.