Un Xiaomi 11 Lite 5G NE gratuit avec un forfait mobile, c'est la nouvelle offre choc RED by SFR

Intéressons-nous maintenant quelques instants au smartphone, le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Déjà, c'est dans son nom, il est compatible 5G. Le forfait auquel vous souscrivez, lui est un 4G, mais rien ne vous empêche d'en changer au bout des 24 mois.

Il dispose d'un écran de 6,55" OLED avec une fréquence d'affichage de

90 Hz. Le modèle proposé par RED by SFR dispose de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de mémoire. Heureusement, il y a un emplacement pour une carte microSD afin d'étendre celle-ci. Vous pourrez alors y mettre photos et vidéos pour laisser la mémoire principale dédiée aux apps.